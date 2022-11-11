مورينيو غير متأكد من إمكانية مشاركة ديبالا مع روما قبل كأس العالم

يبدو جوزيه مورينيو مدرب روما غير متأكد من قدرة باولو ديبالا على اللعب في مباراة الأحد المقبل بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضد تورينو، حيث يتعافى المهاجم الأرجنتيني من إصابة في الفخذ هددت مشاركته في كأس العالم بقطر.

وتعرض ديبالا لما وصفه مورينيو بإصابة خطيرة في الفوز 2-1 على أرضه أمام ليتشي الشهر الماضي، وقال المدرب البرتغالي إنه قد يكون من الصعب عليه العودة إلى الملاعب قبل 2023.

ويأمل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من المشاركة في كأس العالم في قطر.

وقال مورينيو: "لا أعرف اتصالاته بالأرجنتين وسكالوني. لا أعرف ما إذا كان عليه أن يلعب يوم الأحد لتهيئة نفسه للذهاب لكأس العالم، أم لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم".

وستتوقف بطولات الدوري المحلية مؤقتًا بعد جولة مطلع الأسبوع المقبل قبل إقامة النهائيات في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر كانون الأول المقبلين.

وأضاف مورينيو: "شيء واحد يبدو واضحًا. اللاعبون الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم سيكون تفكيرهم منصباً في الجانب الآخر أكثر من هذا الجانب في المباراة الأخيرة (قبل فترة التوقف)".

ومضى بالقول: "بالطبع نحن بحاجة إلى باولو. إذا كان لدي خيار، أود أن يكون لدي ديبالا خلال مباراة تورينو".

وستبدأ الأرجنتين، التي ستعلن تشكيلتها المؤلفة من 26 لاعبًا يوم الاثنين المقبل، مشوارها في كأس العالم يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أمام السعودية.

كما ستواجه المكسيك وبولندا ضمن المجموعة الثالثة.