صور تظهر انزعاج مبابي من القناع الجديد

كيليان مبابي ضمن بدلاء منتخب فرنسا للمباراة أمام هولندا في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة في استاد لايبزيغ، إثر إصابته بكسر في الأنف خلال المباراة الأولى لفرنسا أمام النمسا.

وبعد صعوبة في ارتدائه، ظهر مبابي بالقناع الذي يحمل ألوان العلم الفرنسي، الأزرق والأبيض والأحمر مع الأحرف الأولى من اسمه على جانب واحد ورقم قميصه "10" محاطًا بنجمتين تمثلان لقبي فرنسا في كأس العالم وشعار الديك الوطني.

ولكن بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي، ارتدى مبابي قناعًا يحمل اللون الأسود فقط، بدلًا من ألوان علم فرنسا.

مبابي ارتدى قناعًا وقائيًا خاصًا خلال التدريبات أمس الخميس، ولكنه ارتدى قناعًا آخر مساء اليوم، وظهر غير مرتاح بل ومنزعجًا، خلال تدريب الإحماء قبيل انطلاق مباراة فرنسا وهولندا.