غوارديولا: الحمى اجتاحت لاعبي مانشستر سيتي

ويلعب السيتي ضد هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي إن "الحمى" اجتاحت فريقه، وتسببت بغياب 4 لاعبين.

وأضاف: "برناردو سيلفا، ماتيوس نونيس، سكوت كارسون، وكالفن فيليبس، جميعهم يعانون من نفس المرض".

وتابع: "يتعافى كل من ماثيوس نونيز، وسكوت كارسون، وبرناردو سيلفا، وكالفن فيليبس، حاليًا من المرض".

ولم يتدرب فيليبس لمدة 5 أيام بعدما اشتد عليه المرض.