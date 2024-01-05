غوارديولا: الحمى اجتاحت لاعبي مانشستر سيتي
كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة عدد من لاعبي فريقه بالحمى، قبل مواجهة هيدرسفيلد تاون.
يتعافى كل من ماثيوس نونيز، وسكوت كارسون، وبرناردو سيلفا، وكالفن فيليبس، حاليًا من المرض
غوارديولا
ويلعب السيتي ضد هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي إن "الحمى" اجتاحت فريقه، وتسببت بغياب 4 لاعبين.
وأضاف: "برناردو سيلفا، ماتيوس نونيس، سكوت كارسون، وكالفن فيليبس، جميعهم يعانون من نفس المرض".
وتابع: "يتعافى كل من ماثيوس نونيز، وسكوت كارسون، وبرناردو سيلفا، وكالفن فيليبس، حاليًا من المرض".
ولم يتدرب فيليبس لمدة 5 أيام بعدما اشتد عليه المرض.