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رياضة

مفاجأة حول المسؤول الذي أرسل عرض الهلال إلى داروين نونيز

مفاجأة حول المسؤول الذي أرسل عرض الهلال إلى داروين نونيز
داروين نونيزالمصدر: ESPN
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 4:28 ص

كشفت تقارير إخبارية عن الشخص المسؤول في نادي الهلال السعودي حاليا والذي قام بإرسال خطاب رسمي لإدارة ليفربول، من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، نجم الريدز، لضمه في الميركاتو الحالي.

وجاءت الحيرة من قبل الجماهير بسبب حالة الفراغ الإداري المتواجد بها النادي في ظل رحيل فهد بن نافل رسميا عن مقعد الرئاسة، وانتظار إجراء الانتخابات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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ويأمل ليفربول في الحصول على عرض مناسب من الهلال، في ظل سعيه المتواصل لبيع النجم الأوروغواياني لتقليص كتلة الرواتب، بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد.

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن المحادثات ستستمر في الأيام المقبلة بين الهلال ونونيز، مؤكداً أن إدارة الريدز منفتحة على بيع اللاعب بصفقة دائمة.

وينتهي عقد نونيز في صيف 2028، غير أن فرص مشاركته مع الفريق تضاءلت بعد التعاقد مع هوغو إيكيتيكي، وإمكانية ضم مهاجم آخر.

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من جابنه، كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، أن نادي الهلال قدّم عرضا رسميا لإدارة ليفربول الإنجليزي.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نونيز يُعد أحد أبرز خيارات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي حاليا.

 

 

بينما أوضحت التقارير الإخبارية أن "العرض أرسل لضم نونيز من قبل الإدارة الربحية بقيادة عبد المجيد الحقباني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهلال، وهي المسؤولة عن النادي من أجل التعاقد مع النجم الأوروغواياني".

وبات الأمير نواف بن سعد قريبا من الفوز بمنصب رئاسة الهلال بالتزكية بعد انسحاب جميع المترشحين للمنصب، وكان آخرهم فهد الخنيني.

 

 

وأشار الخنيني خلال بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس" إلى أنه قرر الانسحاب بعد معرفته بترشح الأمير نواف بن سعد لرئاسة نادي الهلال.

وأعلن الخنيني دعم الأمير نواف بن سعد لتولي رئاسة "الزعيم" خلال الفترة المقبلة.

 

 

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