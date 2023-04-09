أمين عمر يدير نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

يذكر أن الإصرار على اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة كان سببًا في أزمة كبيرة داخل نادي بيراميدز.

وأعلن نادي بيراميدز إيقاف استثماراته في مصر، والتي تشمل المشاريع الاجتماعية والمدينة الرياضية والإستاد بسبب "غياب مبدأ العدالة"، بعد إسناد مباراته مع الأهلي في نهائي كأس مصر لحكام مصريين.

وقرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في مصر، بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم الاستقرار على اختيار طاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز.

وطلب بيراميدز طاقم تحكيم أجنبي لإدارة النهائي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب اتحاد الكرة المصري.

وسيقام نهائي كأس مصر يوم غد الإثنين 10 أبريل الجاري على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

الاتحاد المصري لكرة القدم، خاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في المباراة يتم تقسيمهم بين جماهير الفريقين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على حساب سموحة بنتيجة (3-1)، بينما صعد بيراميدز إلى النهائي على حساب الزمالك بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).