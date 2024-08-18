خالد الشنيف: الهلال "افترى" على النصر وهذا مصير كاسترو

علق الإعلامي الرياضي خالد الشنيف على تتويج الهلال بالسوبر السعودي على حساب منافسه النصر، كاشفا في الوقت نفسه عن مصير البرتغالي لويس كاسترو، مدرب "العالمي".

وقلب الهلال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 4-1 على غريمه المحلي النصر في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم السبت.

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول قليل الفرص، لكن الهلال هيمن بشكل كامل في الشوط الثاني، وتناوب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم على تسجيل أهداف الانتصار الكبير.

وفاز الهلال باللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

وقال الشنيف في تصريحات تلفزيونية: "ما يفعله الهلال في النصر يُطلق عليه افتراء في كرة القدم، من الموسم الماضي يهزمه رايح جاي، وفي أول الموسم يفوز بـ4 أهداف هذا افتراء، ونحن نتكلم عن السطوة والهيمنة، ما يحدث للهلال عجيب غريب وقوة برباعية".

وعن مصير مدرب النصر، أوضح: "ممكن الليلة أو غدا نشهد إقالة كاسترو من قيادة (العالمي)".

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إبراهيم المهيدب، رئيس النصر، سيتكفل بعقد المدرب الجديد للنصر.

وقاد كاسترو النصر في 50 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 35 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 6.

وفاز كاسترو ببطولة وحيدة (كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال)، بينما خسر 5 ألقاب محلية وآسيوية، منذ توليه قيادة النصر.