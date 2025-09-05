القصة الحقيقية.. مفاجآت مدوية في أزمة خيانة نيكي نيكول ليامال

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تتصدر قضية انفصال النجم الإسباني لامين يامال جناح برشلونة عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول أحاديث وسائل الإعلام العالمية، خاصة في ظل أنباء حول ارتباطها بمواطنها فرانكو ماستانتونو نجم ريال مدريد الإسباني الجديد.

وكشفت صحيفة " La Derecha Diario " عن تطورات جديدة تخص هذه العلاقة التي انتهت بعد 13 يومًا فقط.

وقالت الصحيفة إن لامين يامال تعرّض يامال للخيانة من صديقته التي تكبره بسبع سنوات من جانب ماستانتونو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني الذي انضم إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة بأن لامين يامال تحدث مع صديقته لتصفية الأجواء قبل أن يقررا إنهاء علاقتهما القصيرة، حيث لم يعرفها إلا منذ عيد ميلاده الثامن عشر في منتصف يوليو الماضي.

أما بالنسبة لفرانكو ماستانتونو، فوفقًا للصحيفة، كانت نيكي نيكول على علاقة أيضًا معه أثناء وجوده في الأرجنتين برفقة ريفربليت.

ومع ذلك، عندما انضم ماستانتونو إلى ريال مدريد، التقيا في إسبانيا، وكانت النتيجة أن "الحب القديم عاد بين الثنائي.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها لامين يامال مثل هذه المشكلة العاطفية بعدما ظهرت صور لصديقته السابقة أليكس باديلا مع صديق آخر ما أنهى علاقتهما.