مودريتش يكتب إنجازًا تاريخيًا في اليورو
كتب النجم الكرواتي لوكا مودريتش إنجازًا تاريخيًا خلال مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وسجل مودريتش هدف التقدم لمنتخب كرواتيا على حساب إيطاليا، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة التي تستضيفها ألمانيا.
وأحرز نجم ريال مدريد الإسباني هدفا في الدقيقة 55 من متابعة لتسديدة أبعدها حارس منتخب إيطاليا جيانلويغي دوناروما.
وجاء الهدف بعد لحظات من إهدار مودريتش ضربة جزاء، تصدى لها ببراعة حارس المنتخب الإيطالي.
بهذا الهدف، أصبح مودريتش أكبر لاعب سنًا يهز الشباك في تاريخ اليورو، بعدما أحرز هدف التقدم لمنتخب كرواتيا وعمره 38 عامًا و289 يومًا.
وأحرز قائد المنتخب الكرواتي أول أهدافه في النسخة الحالية لليورو ليحفر اسمه من ذهب على رأس القائمة التاريخية لهدافي البطولة القارية.
وافتتح منتخب كرواتيا مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 0-3، في الجولة الأولى لهذه المجموعة.
وتعادل منتخب كرواتيا مع ألبانيا في لقاء الجولة الثانية بنتيجة 2-2، ليحصد نقطة واحدة قبل لقائه مع المنتخب الإيطالي في الجولة الأخيرة.