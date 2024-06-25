مودريتش يكتب إنجازًا تاريخيًا في اليورو

كتب النجم الكرواتي لوكا مودريتش إنجازًا تاريخيًا خلال مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وسجل مودريتش هدف التقدم لمنتخب كرواتيا على حساب إيطاليا، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وأحرز نجم ريال مدريد الإسباني هدفا في الدقيقة 55 من متابعة لتسديدة أبعدها حارس منتخب إيطاليا جيانلويغي دوناروما.

وجاء الهدف بعد لحظات من إهدار مودريتش ضربة جزاء، تصدى لها ببراعة حارس المنتخب الإيطالي.