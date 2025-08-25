طرده الزمالك.. ماذا قدّم أوفي إيغاريا أمام ريال مدريد؟

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وأوفييدو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني مشاركة الإنجليزي أوفي إيغاريا، الذي كان قريباً من الانضمام لصفوف الزمالك المصري، قبل أن تفشل الصفقة.

وانضم إيغاريا إلى صفوف نادي ريال أوفييدو، الصاعد، حديثًا، إلى الدوري الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان أوفي إيغاريا قد خاض فترة تجربة أيضًا في تدريبات نادي الزمالك، خلال الصيف الماضي، ولكنه لم ينل إعجاب الجهاز الفني ومسؤولي الأبيض حينها.

ورفض الزمالك ضم اللاعب بعد مشاركته في مباراة ودية وانتظامه عدة أيام في التدريبات، حيث لم يُظهر المستوى المنتظر بالنسبة للجهاز الفني.

ولم يلتحق لاعب خط الوسط الهجومي بأي نادٍ منذ رحيله عن ريدينغ في شتاء العام 2024، حيث يعد إيغاريا من ناشئي ليفربول الإنجليزي، وظهر مع الفريق الأول بعد ذلك في أكثر من مواجهة.

ولكن في مواجهة، أمس، ضد ريال مدريد، التي انتهت بفوز "الميرنغي" بثلاثية نظيفة، شارك أوفي إيغاريا لمدة 19 دقيقة.

وكانت دقة تمريراته بنسبة 100%، ولم يمرر أي كرة بشكل خاطئ، حيث قدّم 10 تمريرات صحيحة.

كما كانت له تمريرة مفتاحية، بجانب خسارته التحاماً واحداً فقط مقابل فوزه بـ3 التحامات، ولكنه لم يُسدد سواء على المرمى أو خارجه.

ويزامل حالياً إيغاريا، المصري الفرنسي هيثم حسن في أوفييدو، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته، بعدما كان قريبًا من تمثيل الزمالك.