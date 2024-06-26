يورو 2024.. التعادل يصعد بسلوفاكيا ورومانيا بجوار بلجيكا إلى دور الـ16

وكانت حسابات التأهل عن المجموعة معقدة؛ إذ تساوت كل فرقها قبل بداية الجولة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، ورغم أن التعادل كان كافيا لتأهل الفريقين، شهدت المباراة العديد من الفرص.

وسجل الفريقان هدفي المباراة في الشوط الأول، بعدما وضع أوندري دودا سلوفاكيا في المقدمة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من يوراج كوكا، قبل أن تتعادل رومانيا من ركلة جزاء نفذها رازفان مارين، ورغم ضغط الفريقين القوي بحثا عن الفوز، فإنهما لم يتمكنا من التسجيل.

وتساوت جميع فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعد الجولة الأخيرة، إثر تعادل بلجيكا سلبيا مع أوكرانيا، لكن رومانيا تصدرت بفضل عدد الأهداف المسجلة الذي كان أفضل من بلجيكا التي احتلت المركز الثاني، في حين جاءت سلوفاكيا في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وتذيلت أوكرانيا ترتيب فرق المجموعة بسبب أقل فارق أهداف، لتودع المسابقة.

وتواجه رومانيا إما سلوفينيا أو هولندا في دور الـ16.