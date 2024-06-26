يورو 2024.. التعادل يصعد بسلوفاكيا ورومانيا بجوار بلجيكا إلى دور الـ16
كان التعادل 1-1 بين سلوفاكيا ورومانيا، اليوم الأربعاء، كافيا ليتأهلا إلى دور الـ16 من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 عن المجموعة الخامسة، إذ تصدرت رومانيا ترتيب فرق المجموعة وصعدت سلوفاكيا ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث، في حين صعدت بلجيكا كصاحبة المركز الثاني.
وكانت حسابات التأهل عن المجموعة معقدة؛ إذ تساوت كل فرقها قبل بداية الجولة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، ورغم أن التعادل كان كافيا لتأهل الفريقين، شهدت المباراة العديد من الفرص.
وسجل الفريقان هدفي المباراة في الشوط الأول، بعدما وضع أوندري دودا سلوفاكيا في المقدمة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من يوراج كوكا، قبل أن تتعادل رومانيا من ركلة جزاء نفذها رازفان مارين، ورغم ضغط الفريقين القوي بحثا عن الفوز، فإنهما لم يتمكنا من التسجيل.
وتساوت جميع فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعد الجولة الأخيرة، إثر تعادل بلجيكا سلبيا مع أوكرانيا، لكن رومانيا تصدرت بفضل عدد الأهداف المسجلة الذي كان أفضل من بلجيكا التي احتلت المركز الثاني، في حين جاءت سلوفاكيا في المركز الثالث بفارق الأهداف.
وتذيلت أوكرانيا ترتيب فرق المجموعة بسبب أقل فارق أهداف، لتودع المسابقة.
وتواجه رومانيا إما سلوفينيا أو هولندا في دور الـ16.
بلجيكا تبلغ دور الـ16 بعد تعادل سلبي أطاح بأوكرانيا خارج بطولة أوروبا
وفي المجموعة نفسها، تعادلت بلجيكا سلبيا مع أوكرانيا لتبلغ دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 حيث ستواجه فرنسا، بينما خرج الأوكرانيون بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة.
وسيطرت بلجيكا بقيادة المدرب دومينيكو تيديسكو في مباراة صعبة، على الرغم من أن أوكرانيا بقيادة سيرجي ريبروف كانت لها محاولات أكثر على المرمى في الشوط الأول.
ونجح كل فريق في إبطال خطورة الآخر في الشوط الثاني، لتنتزع بلجيكا مكانا في مرحلة خروج المغلوب.