الزمالك يقرر نهائيًا الاستغناء عن لاعبين اثنين

حسم الزمالك المصري قراره بخصوص استمرار اللاعبين السنغالي إبراهيما نداي، والبينيني سامسون أكينيولا، مع النادي وفق ما أوردته تقارير إعلامية مصرية.

وقال الناقد الرياضي محمد البنهاوي عبر قنوات "أون تايم سبورت"، إن إدارة نادي الزمالك قررت الاستغناء رسميًا عن السنغالي نداي، والبينيني سامسون، في نهاية شهر يونيو المقبل، أي حتى قبل اكتمال مسابقة الدوري لموسم 2023 ـ 2024.

وأضاف البنهاوي: "هناك أزمة كبيرة تتعلق باللاعبين الأجانب في الزمالك، والقرار يتجه إلى الاستغناء رسميًا عن سامسون وإبراهيما نداي، بل إن هذين اللاعبين لن يكملا مشوار مسابقة الدوري التي قد تنتهي، في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، وبالتالي سيتم تسريح اللاعبين بشكل نهائي."

وبخصوص تبعات الاستغناء عن سامسون ونداي، قال المتحدث إن "إدارة الزمالك لن تتحمل أية تعويضات مالية للاعبين في حال وجهت لهما مكتوبًا رسميًا للإعلان عن فسخ عقديهما وذلك بعد أسبوع من نهاية الموسم (قانونيًا) أي في نهاية شهر يونيو وهو الموعد القانوني المعتمد من قبل الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لنهاية الموسم حتى ولو استمرت المباريات بعد ذلك "، وفق قوله.

ووفقًا للبنهاوي، لم يقتنع المدرب جوزيه غوميز بأداء اللاعبين وحسم موقفه مع الإدارة بالاستغناء عن كليهما.

ويحصل كل من سامسون وإبراهيما نداي على راتب سنوي بمليون دولار يشمل الأجور، والمنح، وبعض الإمتيازات، وفق المصدر ذاته.

وتعاقد الزمالك مع سامسون، في سبتمبر 2021، أما السنغالي نداي فقد انضم للفريق في 2022.