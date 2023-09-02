ترتيب الدوري الإسباني.. بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي
حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره خيتافي، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وسجل لريال مدريد خوسيلو في الدقيقة 47، وبيلينغهام في الدقيقة 95، بينما سجل بورخا مايورال لخيتافي في الدقيقة 11.
بدأت المباراة بهدف لخيتافي في الدقيقة 11، من خطأ لغارسيا مدافع ريال مدريد في تمرير الكرة، وصلت أمام بورخا مايورال مهاجم خيتافي الذي انطلق وراوغ الحارس كيبا ووضع الكرة في الشباك.
وفي الشوط الثاني، نجح خوسيلو في إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 47، حيث أرسل لوكا مودريتش كرة عرضية داخل المنطقة، حاول دخيني تشتيتها لكنها تهيأت أمام خوسيلو الذي سدد مباشرة في الشباك.
وخلال الوقت بدلا من الضائع، سدد فاسكيز كرة من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس ديفيد سوريا لترتد أمام بيلينغهام الذي وضعها في الشباك.
بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، ويتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.