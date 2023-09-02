ترتيب الدوري الإسباني.. بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره خيتافي، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسجل لريال مدريد خوسيلو في الدقيقة 47، وبيلينغهام في الدقيقة 95، بينما سجل بورخا مايورال لخيتافي في الدقيقة 11.

بدأت المباراة بهدف لخيتافي في الدقيقة 11، من خطأ لغارسيا مدافع ريال مدريد في تمرير الكرة، وصلت أمام بورخا مايورال مهاجم خيتافي الذي انطلق وراوغ الحارس كيبا ووضع الكرة في الشباك.