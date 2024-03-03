تفسير إشارة فينيسيوس جونيور لجمهور فالنسيا (فيديو وصور)
قام البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بإشارة مثيرة للجدل عقب الهدف الذي سجله في شباك فالنسيا، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.
وتقدم فالنسيا بهدفين مبكرين عن طريق هوغو دورو ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 27 و30، ولكن فينيسيوس قلص النتيجة بهدف أول للميرنغي مع الدقيقة 45.
وجاء احتفال فينيسيوس أمام مدرج جمهور فالنسيا الذي أطلقوه ضده صيحات استهجان عنصرية العام الماضي، ليقوم برفع قبضة يده أمامهم، وهي الطريقة الشهيرة للاحتجاج على العنصرية.
وتلقى فينيسيوس استقبالا عدائيا من خلال إطلاق صافرات الاستهجان عليه من قبل جماهير فالنسيا، مساء السبت، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 27 من الليغا، في ملعب "ميستايا".
وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق الملكي، عندما دخلوا أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء، وأيضا أثناء عودتهم لغرف تبديل الملابس.
وحينما تم ترديد التشكيل الرسمي للميرنغي، الذي تضمن اسم فينيسيوس، انطلقت الصافرات ضد البرازيلي في جميع أنحاء الملعب.
وشهدت مباراة الفريقين على ملعب ميستايا الموسم الماضي توترًا كبيرًا، إذ تعرض فينيسيوس جونيور لاعتداءات عنصرية من الجماهير؛ ما أدى إلى حملة دعم عالمية للنجم البرازيلي.
ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني، في الوقت الحالي، برصيد 65 نقطة، وفالنسيا في المركز العاشر بـ 36 نقطة.