تفسير إشارة فينيسيوس جونيور لجمهور فالنسيا (فيديو وصور)

قام البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بإشارة مثيرة للجدل عقب الهدف الذي سجله في شباك فالنسيا، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

وتقدم فالنسيا بهدفين مبكرين عن طريق هوغو دورو ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 27 و30، ولكن فينيسيوس قلص النتيجة بهدف أول للميرنغي مع الدقيقة 45.

وجاء احتفال فينيسيوس أمام مدرج جمهور فالنسيا الذي أطلقوه ضده صيحات استهجان عنصرية العام الماضي، ليقوم برفع قبضة يده أمامهم، وهي الطريقة الشهيرة للاحتجاج على العنصرية.