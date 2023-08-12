موسيس كايسيدو يرفض ليفربول ويفضل الانتقال إلى تشيلسي

كايسيدو يرفض

لكن يبدو أن رفض موسيس الانتقال إلى ليفربول أسهم في تغيير وجهة اللاعب إلى تشيلسي.

وكتب رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه في "تويتر": "تشيلسي على اتصال الآن مع برايتون لمناقشة عرضهم الجديد لشراء كايسيدو، المحادثات جارية، وليفربول على استعداد للابتعاد عن الصفقة".

وأضاف رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "تشيلسي واثق بشكل متزايد من إتمام صفقة كايسيدو اليوم السبت بعد محادثات إيجابية مع برايتون".

وأكد الصحفي الإيطالي: "لن يكون العرض الرسمي لتشيلسي أقل من عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني. لا يزال حلم كايسيدو باللعب لتشيلسي واضحًا".

وأتم: "كان كايسيدو واضحًا مع برايتون كما كان مع ليفربول، إنه يريد الانتقال إلى تشيلسي".