موسيس كايسيدو يرفض ليفربول ويفضل الانتقال إلى تشيلسي
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الإكوادوري موسيس كايسيدو لاعب برايتون يرفض الانتقال إلى ليفربول ويفضل قبول عرض تشيلسي.
وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد قالت أمس الجمعة إن ليفربول توصل إلى اتفاق مع برايتون للتعاقد مع كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (140 مليون دولار).
وهو الأمر الذي أكده يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي قال: "يمكنني أن أؤكد توصلنا لاتفاق مع كايسيدو، نريد اللاعب بالتأكيد وليس مجرد اتفاق".
كايسيدو يرفض
لكن يبدو أن رفض موسيس الانتقال إلى ليفربول أسهم في تغيير وجهة اللاعب إلى تشيلسي.
وكتب رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه في "تويتر": "تشيلسي على اتصال الآن مع برايتون لمناقشة عرضهم الجديد لشراء كايسيدو، المحادثات جارية، وليفربول على استعداد للابتعاد عن الصفقة".
وأضاف رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "تشيلسي واثق بشكل متزايد من إتمام صفقة كايسيدو اليوم السبت بعد محادثات إيجابية مع برايتون".
وأكد الصحفي الإيطالي: "لن يكون العرض الرسمي لتشيلسي أقل من عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني. لا يزال حلم كايسيدو باللعب لتشيلسي واضحًا".
وأتم: "كان كايسيدو واضحًا مع برايتون كما كان مع ليفربول، إنه يريد الانتقال إلى تشيلسي".
صفقة قياسية
وفي حال انتقال كايسيدو إلى تشيلسي مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 127 مليون يورو)، أو أكثر، فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ البلوز، متفوقا على إنزو فيرنانديز الذي انضم لتشيلسي من بنفيكا في يناير الماضي مقابل 121 مليون يورو.
كما سيصبح كايسيدو، البالغ من العمر 21 عاما، أغلى لاعب ينتقل لنادٍ بريطاني، ليتخطى إنزو فرنانديز أيضا.
وانضم كايسيدو لبرايتون في ديسمبر 2021، ولعب معارًا لبيرشكوت البلجيكي بين أغسطس 2021 ويناير 2022.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فقد شارك كايسيدو مع برايتون في 53 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 3.
ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مرتقبة أمام ليفربول غدا الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج.