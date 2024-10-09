أول ظهور للنجم محمد عبد الجواد بعد إجراء عملية جراحية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع فيديو يُظهر محمد عبد الجواد، نجم الأهلي السعودي الأسبق، خلال وجوده في المستشفى، بعدما نقل إليه مؤخرًا لتعرضه لوعكة صحية طارئة.

وكان الدكتور يحيى الشريف كشف سابقًا عن إجراء محمد عبد الجواد لعملية جراحية إثر نقله للمستشفى، ولكن لم يكشف عن طبيعتها، مثيرًا حالة من القلق على صحة نجم "الراقي" الأسبق.

ولكن الإعلامي الرياضي الدكتور سامي الحربي، قام بنشر فيديو آخر ليطئمن الجمهور على صحة محمد عبد الجواد، قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة الغالي والحبيب الأسطورة الكابتن القدير محمد عبد الجواد وسعدت سعادة كبيرة بنجاح العملية والحمد لله على السلامة وهو بخير وعافية ولله الحمد".

وظهر عبد الجواد في الفيديو وهو في حالة صحية جيدة ويستطيع الحديث مع من حوله؛ ما يدل على تحسن حالته الصحية.

محمد عبد الجواد يُعد أحد نجوم الكرة السعودية، حيث لعب للنادي الأهلي والمنتخب السعودي وأسهم معهما بالعديد من الإنجازات أبرزها مع المنتخب السعودي كأس آسيا عامي 1984 و1988 والتأهل لنهائيات كأس العالم 1994.

وتولّى عبد الجواد سابقًا تدريب نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي ليُصبح أول مدرب عربي يتولى تدريب ناد برازيلي.