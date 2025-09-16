آرسنال يقهر أتلتيك بلباو في عقر داره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق آرسنال الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ولعبت تغييرات المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال دور البطولة في انتصار الغانرز بعدما سجل البديل غابرييل مارتينيلي من أول لمسة في الدقيقة 72.
وأحرز البديل الآخر لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 87 بهدف من تسديدة سكنت الشباك بعد اصطدامها بمدافع بلباو.
وغاب عن المباراة اللاعب نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه.
في المقابل، فجّر سانت جيلواز البلجيكي مفاجأة بالفوز على مضيفه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3—1 في عقر داره.
وسجل بروميس ديفيد هدف التقدم للفريق البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة 9، ثم أضاف أنور آيت الحاج الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وأحرز كيفين ماك أليستر الهدف الثالث في الدقيقة81، بينما سجل روبن فان بوميل هدف آيندهوفن الوحيد في الدقيقة 90.
واعتلى الفريق البلجيكي الصدارة، مؤقتاً، بالتساوي مع آرسنال قبل استكمال باقي مباريات اليوم الثلاثاء.