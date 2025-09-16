عبر 3 محاور.. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه مدينة غزة وسط قصف عنيف
logo
رياضة

آرسنال يقهر أتلتيك بلباو في عقر داره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

آرسنال يقهر أتلتيك بلباو في عقر داره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
مباراة أتلتيك بلباو ضد آرسنال في دوري أبطال أوروباالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

حقق  آرسنال الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولعبت تغييرات المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال دور البطولة في انتصار الغانرز بعدما سجل البديل غابرييل مارتينيلي من أول لمسة في الدقيقة 72.

وأحرز البديل الآخر لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 87 بهدف من تسديدة سكنت الشباك بعد اصطدامها بمدافع بلباو.

أخبار ذات علاقة

مباراة أتلتيك بلباو ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف ورجل مباراة أتلتيك بلباو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

 وغاب عن المباراة اللاعب نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة فريقه.

في المقابل، فجّر سانت جيلواز البلجيكي مفاجأة بالفوز على مضيفه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3—1 في عقر داره.

أخبار ذات علاقة

روديغر مع لاعبي ريال مدريد

ريال مدريد وآرسنال والهلال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

 وسجل بروميس ديفيد هدف التقدم للفريق البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة 9، ثم أضاف أنور آيت الحاج الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وأحرز كيفين ماك أليستر الهدف الثالث في الدقيقة81، بينما سجل روبن فان بوميل هدف آيندهوفن الوحيد في الدقيقة 90.

أخبار ذات علاقة

مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دروي أبطال أوروبا

ملخص وأهداف ورجل مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

 واعتلى الفريق البلجيكي الصدارة، مؤقتاً، بالتساوي مع آرسنال قبل استكمال باقي مباريات اليوم الثلاثاء.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC