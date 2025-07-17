خصم 9 نقاط.. سعيد العويران يصدم الهلال بعقوبات الانسحاب من السوبر (فيديو)

أثار سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، جدلًا واسعًا بعدما وجه صدمة لنادي الهلال بشأن العقوبات التي يجب أن تفرض عليه حال تأكد انسحابه من بطولة السوبر السعودي بشكل رسمي.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في هونغ كونغ، خلال الفترة من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس المقبل.

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وقدم الهلال خطابًا إلى اتحاد الكرة السعودي، اعتذر خلاله عن عدم مشاركته في البطولة، لكن الأخير لم يبت في الأمر حتى الآن.

وأوضحت التقارير أنه حال اعتمد انسحاب الهلال رسميًّا من كأس السوبر، فإن بديله سيكون الأهلي، وفقًا للائحة التنظيمية للمسابقة.

وكان من المقرر أن يشارك في النسخة المقبلة للمسابقة، الاتحاد بطل الدوري، ووصيفه الهلال، والنصر صاحب المركز الثالث، إضافة إلى القادسية وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن انسحاب "الأزرق" وضع اتحاد اللعبة أمام خيار مشاركة صاحب المركز الخامس في الدوري على اعتبار أن صاحب المركز الرابع وهو القادسية حجز مقعده بعد حصوله على المركز الثاني في كأس الملك.

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ويسعى الهلال للانسحاب من البطولة بسبب رغبة الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي في منحه لاعبيه مزيدًا من الراحة عقب انتهاء الموسم بشكل متأخر، خاصة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال سعيد العويران في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: "في رأيي من ينسحب من بطولة السوبر يتم منعه من المشاركة بالمسابقة لمدة 3 سنوات، ويسحبون منه في الدوري 6 أو 9 نقاط".

وكان الهلال هو بطل النسخة الأخيرة من السوبر السعودي، بفوزه على النصر في المباراة النهائية (4-1).