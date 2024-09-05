ردا على الزمالك.. الأهلي المصري يجهز صفقتين جديدتين

كشفت تقارير إعلامية عن قيام النادي الأهلي بتجهيز صفقتين جديدتين، ردًا على قيام نادي الزمالك بعقد عدة صفقات خلال الأيام الماضية.

ونجح نادي الزمالك في التعاقد مع المغربي محمود بنتايك، ثم الفلسطيني عمر فرج، وأخيرًا اقترب من الحصول على توقيع الجابوني أرون بوبيندزا.

ورد النادي الأهلي مباشرة عبر استقدامه لاعبين من نيجيريا، للخضوع إلى اختبارات داخل مقر القلعة الحمراء، تمهيدًا للتعاقد معهم.

وقالت قناة "أون تايم سبورتس" إن الأهلي يختبر حاليًا الثنائي النيجيري صامويل أوبونج، أدوم رندورف، مواليد 2005، تمهيدًا للتعاقد معهم".

وأضافت: "صامويل أوبونج على ذمة النادي الأهلي، وأعير إلى فريق المصرية للاتصالات، والقرار النهائي سيكون للمدرب مارسيل كولر، سواء باستكمال التعاقد معهم أو صرف النظر عنهم".

ثنائي نيجيري تحت السن في الاختبارات.. والاستغناء عن بعض لاعبي 2003 💣🦅 محمد الليثي يكشف أبرز أخبار القلعة الحمراء النادي الأهلي #الهدف Posted by OnTime Sports on Wednesday, September 4, 2024

وتعاقد الأهلي حتى الآن، مع يوسف أيمن، ويحيى عطية الله، وأشرف داري وكذلك عمر الساعي.

وذكرت تقارير سابقة أن مسؤولي الأهلي يجرون مفاوضات مع طاهر محمد طاهر لتجديد عقده بعد الاستقرار على استمراره في صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، سمح برحيل الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو نحو قطر القطري والصفاقسي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره جورماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث سيقام لقاء الذهاب في نيروبي يوم الـ15 من سبتمبر المقبل