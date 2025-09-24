نجم ريال مدريد يوجه تهنئة خاصة إلى لامين يامال

حرص الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، نجم ريال مدريد، على تهنئة لامين يامال ، جناح الغريم الأزلي برشلونة على فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم يوم الاثنين الماضي.

واحتل اللاعب الدولي الإسباني المركز الثاني في قائمة الكرة الذهبية لعام 2025، بينما فاز نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي بالجائزة، لكن يامال لم يغادر خالي الوفاض، حيث فاز بجائزة كوبا للمرة الثانية على التوالي.

أخبار ذات علاقة لم يطرد ماستانتونو.. تقييم سيئ لحكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول (صور)

أخبار ذات علاقة نيكي نيكول لا تحبه وتستغله.. فاتي فاسكيز تفضح لامين يامال

ويعد ماستانتونو من نفس سن يامال، حيث يصغره بشهر ويوم، حيث إن نجم برشلونة من مواليد 13 يوليو 2007، بينما ولد نجم ريفربليت السابق في 14 أغسطس من نفس العام.

وتمكن ماستانتونو من تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد في مواجهة ليفانتي، مساء الثلاثاء، منذ انضمامه للفريق قادماً من ريفر بليت في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماستانتونو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة عن إنجاز لامين يامال: "أهنئ لامين يامال على حلوله ثانياً في جائزة الكرة الذهبية، أعتقد أنه لاعب رائع".

وتطرق النجم الأرجنتيني للرد على المقارنات التي تعقد بينه وبين يامال: "أحاول ألا أقارن نفسي بأي شخص آخر، بل ألعب لفريقي، وهو ما أعتقد أنه يؤدي في النهاية إلى النجاح الفردي".

ومن المنتظر أن يواجه ماستانتونو نظيره يامال في أول كلاسيكو للأرجنتيني في 26 أكتوبر المقبل في الدوري الإسباني.

وبدأ النجم الأرجنتيني مباراته الخامسة مع الفريق الملكي والثالثة على التوالي، حيث فاز فريق تشابي ألونسو بنتيجة 4-1 على ليفانتي.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد ست مباريات، موسعا الفارق إلى خمس نقاط عن برشلونة حامل اللقب، الذي يملك مباراة مؤجلة قبل مباراته ضد ريال أوفييدو، يوم الخميس، ويحتل ليفانتي المركز 16 برصيد أربع نقاط.