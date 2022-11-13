مورينيو: قرار طردي أمام تورينو كان صائبا
قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، إنه اعتذر للحكم أنتونيو رابينو بعد طرده في مباراة تورينو في الدوري الإيطالي.
وتعرض مورينيو للطرد في الدقيقة 89 بعد احتجاجه على الحكم في التعادل 1/1 مع تورينو، اليوم الأحد.
وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "DAZN" بعد المباراة: "كان قرار طردي صائبا، كلماتي للحكم تستحق البطاقة الحمراء".
وأضاف: "تحدثت مع الحكم بعد المباراة واعتذرت له، لأن أداءه كان متواضعا بما يكفي للاعتذار، لكن سأترك أداءه وتأثيره على المباراة لكم، لا أريد أن أتحدث عما قلناه، كان هذا بيني وبينه، لكن كلماتي تستحق الطرد".
وأتم مورينيو: "كان هناك مباراتان الليلة، واحدة حتى الدقيقة 70 والأخرى بعد ذلك، الجماهير كانت تريد العودة لمنازلها لكن في الدقائق الـ20 الأخيرة صنعنا فرصا أكثر وربما صنعنا أكثر مما فعلنا بالمباريات الأخيرة، والسبب سهل وهو لأن باولو ديبالا عاد".
وتقدم كارول لينيتي لتورينو في الدقيقة 55 من ضربة رأس.
وأشرك مورينيو البديل ديبالا في الدقيقة 69 ليتعادل نيمانيا ماتيتش لروما في الدقيقة 90+4 بتسديدة يسارية.
ورفع التعادل رصيد روما إلى 27 نقطة مقابل 21 نقطة لتورينو.