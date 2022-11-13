مورينيو: قرار طردي أمام تورينو كان صائبا

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، إنه اعتذر للحكم أنتونيو رابينو بعد طرده في مباراة تورينو في الدوري الإيطالي.

وتعرض مورينيو للطرد في الدقيقة 89 بعد احتجاجه على الحكم في التعادل 1/1 مع تورينو، اليوم الأحد.