ريبيرو غير مقتنع بهما.. صدمة كبرى لنجمي الأهلي المصري

تلقت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب صدمة كبيرة من خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بسبب عدم اقتناعه باللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق، في ظل تقارير تتحدث عن غربلة كبيرة للفريق في ميركاتو يناير المقبل.

ونجح الأهلي في عقد 8 صفقات جديدة تم الإعلان عنها رسميًّا من جانب القلعة الحمراء، كما قام النادي بتفعيل بند شراء مصطفى العش، مدافع زد، بعد تألقه مع الفريق الأحمر في الموسم الماضي، وكذلك عودة أليو ديانج بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي، وكان من أبرز اللاعبين الأجانب المنضمين للفريق محمد علي بن رمضان، وضم النادي سابقا لاعبين مثل أشرف داري وأشرف بن شرقي.

وصدم الأهلي جمهور مع بداية انطلاق مشوار الفريق في الدوري المصري بالتعادل مع مودرن سبورت "2-2"، وفقد نقطتين مهمتين في سباق الحفاظ على اللقب.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإن "قائمة اللاعبين في الأهلي ستشهد غربلة في أقرب ميركاتو وتحديدا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب حالة الغضب وعدم الرضا التي انتابت خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق، بسبب معظم اللاعبين الأجانب، والدليل على ذلك أن اللاعب الوحيد الذي بدأ الموسم كان التونسي محمد علي بن رمضان.

ورغم امتلاك الأهلي لخمسة لاعبين أجانب إلا أن المدرب الإسباني بدأ مباراة مودرن سبورت بلاعب أجنبي واحد فقط، وفي الشوط الثاني دفع بغراديشار وأشرف بن شرقي.

ووفقا للقناة: "المدرب غير مقتنع من الأساس بالثنائي أليو ديانج وأشرف بن شرقي، ولا أحد يعرف الأسباب، وفي المقابل هناك أشخاص أيضا غير مقتنعين بريبيرو نفسه والذي أصبح مهددا هو الآخر بالإقالة في يناير المقبل حال استمر الوضع في الأهلي على نفس المنوال".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.