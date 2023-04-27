لإقناع ميسي بالبقاء.. باريس سان جيرمان يريد ضم هاري كين وبيع نيمار

وينتهي تعاقد هاري كين مع توتنهام في يونيو 2024 ومن المرجح أن تقرر إدارة النادي بيع الهداف المميز هذا الصيف لتجنب رحيله مجانًا بعد عام واحد.

كما إن فشل توتنهام لموسم آخر في التتويج بلقب جماعي يدفع هاري كين للبحث عن ناد جديد، إذ سبق أن سعى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للتعاقد معه.

وأفادت "سبورت" بأن ميسي ،الذي سيبلغ 36 عامًا في يونيو المقبل، اشتكى لأنه لا يرى مشروعًا واضحًا للفريق للموسم المقبل.