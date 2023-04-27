هاري كين
هاري كين

لإقناع ميسي بالبقاء.. باريس سان جيرمان يريد ضم هاري كين وبيع نيمار

تعاقُد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الـ30 من يونيو المقبل، ويتردد أن النجم الأرجنتيني يريد العودة إلى برشلونة.
فريق التحرير
فريق التحرير

أفادت صحيفة "سبورت" أن باريس سان جيرمان يحاول إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء من خلال التعاقد مع الهداف الإنجليزي هاري كين، وبيع نيمار.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، ويتردد أن النجم الأرجنتيني يريد العودة إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن باريس سان جيرمان يريد بقاء ميسي وإقناعه بالمشروع الجديد للفريق بالتعاقد مع هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام.

هاري كين
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وينتهي تعاقد هاري كين مع توتنهام في يونيو 2024 ومن المرجح أن تقرر إدارة النادي بيع الهداف المميز هذا الصيف لتجنب رحيله مجانًا بعد عام واحد.

كما إن فشل توتنهام لموسم آخر في التتويج بلقب جماعي يدفع هاري كين للبحث عن ناد جديد، إذ سبق أن سعى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للتعاقد معه.

وأفادت "سبورت" بأن ميسي ،الذي سيبلغ 36 عامًا في يونيو المقبل، اشتكى لأنه لا يرى مشروعًا واضحًا للفريق للموسم المقبل.

هاري كين
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ويقدر توتنهام قيمة بيع هاري كين بنحو 100 مليون يورو، لكن الصحيفة ذكرت أنه يبقى أن نرى إذا كانت إدارة باريس سان جيرمان ستنجح في إقناع ميسي بالتجديد.

كما يدرس باريس سان جيرمان رحيل نيمار عن الفريق هذا الصيف رغم أن عقد المهاجم البرازيلي ينتهي في يونيو 2024.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقده.

ورغم ذلك خرج باريس سان جيرمان من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي مع ميسي ونجوم آخرين.

وسجل ميسي الموسم الحالي 20 هدفًا وصنع 19 في 36 مباراة مع باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان
توتنهام

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