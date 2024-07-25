دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع حارس مرمى ريال مايوركا، الصربي بريدراغ رايكوفيتش، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد يفاوض رايكوفيتش، مؤكدة أن الحارس الصربي اقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن الأمور المادية، ومن المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة ماركا، فإن حارس المرمى الدولي الصربي يمتلك، الآن، اتفاقًا كاملاً مع نادي الاتحاد السعودي، لكن يتبقى اتفاق ريال مايوركا إلى أعلى أرقام بيع حارسه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن هناك ناديًا سعوديًا قدم لريال ماريوكا عقدًا بلغت قيمته نحو 10 ملايين من أجل ضم بريدراغ، وتم الكشف أنه نادي الاتحاد.

وينتهي عقد اللاعب الصربي البالغ من العمر 28 عامًا مع ريال ماريوكا في 2026، وتبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو.