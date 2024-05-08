تأجيل مباراة أساريا وأهلي طرابلس بالدوري الليبي للمرة الثانية

وسبق للجنة المسابقات أن عينت كل مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب ضمن المجموعة الثانية في توقيت واحد من يوم الثلاثاء، وذلك بسبب تنافس عدد كبير من الفرق على التأهل لدور سداسي التتويج والهروب من الهبوط، قبل أن تقرر تأخير مباراة أساريا و أهلي طرابلس لعدم وجود رهان كبير لكلا الفريقين.

ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة من 17 مباراة وضمن التأهل لمرحلة التتويج، أما أساريا فيوجد في آخر الترتيب برصيد 13 نقطة من 16 مباراة وهو مهدد بالنزول مباشرة للدرجة الثانية.