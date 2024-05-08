تأجيل مباراة أساريا وأهلي طرابلس بالدوري الليبي للمرة الثانية
قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم إجراء تغيير جديد على موعد مباراة نادي أساريا والأهلي طرابلس لحساب الجولة الثامنة من مرحلة الإياب ضمن المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز "دورينا".
وتقرر تأجيل المباراة بين الأهلي المتصدر ومضيفه أساريا متذيل الترتيب لمدة 24 ساعة لتقام غدا الخميس على ملعب صبراتة، بعدما كان مقررا أن تجرى اليوم الأربعاء، علما أن هذه المواجهة كانت في البداية مقررة ليوم الثلاثاء مع باقي مباريات الجولة الثامنة للمرحلة الأولى من الدوري.
وسبق للجنة المسابقات أن عينت كل مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب ضمن المجموعة الثانية في توقيت واحد من يوم الثلاثاء، وذلك بسبب تنافس عدد كبير من الفرق على التأهل لدور سداسي التتويج والهروب من الهبوط، قبل أن تقرر تأخير مباراة أساريا و أهلي طرابلس لعدم وجود رهان كبير لكلا الفريقين.
ويتصدر الأهلي طرابلس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة من 17 مباراة وضمن التأهل لمرحلة التتويج، أما أساريا فيوجد في آخر الترتيب برصيد 13 نقطة من 16 مباراة وهو مهدد بالنزول مباشرة للدرجة الثانية.