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رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
منتخب مصرالمصدر: صفحة منتخب مصر عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 7:44 م

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، المواعيد الرسمية للفراعنة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.

ويصعد متصدر ووصيف المجموعة إلى نهائيات البطولة القارية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وقال إبراهيم حسن في بيان إعلامي إن المنتخب المصري سيلعب أول جولتين في الفترة بين 2 إلى 10 سبتمبر المقبل ضد كاب فيردي بالقاهرة، ثم يخرج لمواجهة بوتسوانا بالجولة الثانية.

وأشار إلى أن منتخب مصر سيستضيف موريتانيا بالقاهرة، ثم يلعب في ضيافة المنتخب الموريتاني بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في الفترة بين 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن المنتخب المصري سيلعب مواجهتي الجولة الخامسة والسادسة في الفترة بين 11 إلى 19 نوفمبر المقبل ضد كاب فيردي خارج الأرض، ثم يستضيف بوتسوانا.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات، لكنه لم يحقق اللقب منذ نسخة 2010.

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