بسبب عدم الجاهزية.. نادال يعلن غيابه عن بطولة مونت كارلو

واضطر نادال للغياب عن بطولة إنديان ويلز، ذات ألف نقطة، الشهر الماضي كما غاب عن بطولة ميامي المفتوحة والتي انتهت يوم الأحد الماضي إذ لا يزال يتعافى من إصابة أعلى الساق أوقفت مشوار الدفاع عن اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني عند الدور الثاني.

وقال نادال في بيان: "لسوء الحظ لست جاهزًا للمنافسة وسأغيب عن واحدة من البطولات الاستثنائية التي طالما أحببت اللعب بها".

وأضاف: "بطولة مونت كارلو كانت ولا تزال حدثًا رئيسًا في مسيرتي لكني لسوء الحظ سأغيب عنها مجددًا لأنني لا أزال غير مستعد للمنافسة دون مخاطرة التعرض للإصابة. سأواصل عملية التأهيل للعودة".