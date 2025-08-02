بعد اتفاق جون إدوارد.. كم دفع الزمالك لشراء عدي الدباغ؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي الأبيض، للتعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب شارلروا البلجيكي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأنهى الزمالك المفاوضات مع اللاعب وناديه شارلروا شملت الجوانب المالية، والتفاصيل التعاقدية، ليصبح الدباغ أحد أبرز صفقات الأبيض هذا الصيف، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الهجوم قبل بداية الموسم.

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ورغم ارتباط عدي الدباغ بعقد ممتد مع شارلروا البلجيكي حتى 2026، إلا أنه أبدى رغبة واضحة في خوض تحدٍ جديد بالدوري المصري، وهو ما سهل من إتمام المفاوضات، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى بالتعاقد معه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، توصل إلى اتفاق نهائي لضم عدي الدباغ".

وأضاف: "جون إدوارد تواصل مع اللاعب، وأقنعه بالانضمام للفريق الأبيض خلال الموسم الجديد".

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وتابع المصدر: "مدة التعاقد بين الطرفين ستكون 4 مواسم، وسيتم التوقيع فور وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلين، كما أن الصفقة ستكلف خزينة النادي حوالي 400 ألف دولار أمريكي فقط".

ويُمثل الدباغ مكسبًا فنيًا وإداريًا للزمالك، خاصة أنه سيُعامل كلاعب محلي في قوائم الدوري المصري، ما يمنح النادي مرونة إضافية دون المساس بمراكز اللاعبين الأجانب.

كما يعد الدباغ، صاحب الـ26 عاماً، الصفقة الأنسب للفريق الأبيض بالفترة الحالية في ظل عدم قدرة الزمالك على تسويق الثنائي التونسي المهاجم سيف الجزيري، والجناح أحمد الجفالي، لتعويضهما بثنائي أجنبي آخر.

اللاعب الفلسطيني الدولي شارك خلال منافسات الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفاً.