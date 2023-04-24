آرسنال "المتوتر" يحلم بإيقاف زحف مانشستر سيتي نحو قمة الدوري الإنجليزي
اقترب مانشستر سيتي من اللحاق بمنافسه آرسنال في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيحاول حامل اللقب، يوم الأربعاء، استغلال الفرصة لقطع خطوة نحو لقبه الخامس في ست سنوات.
وعلى مدار أشهر كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة مؤثرة في صراع اللقب، والآن بات ضروريا على آرسنال الفوز وإلا سيكون مهددا بفقدان صدارة المسابقة في الأمتار الحاسمة.
ومع نجاح سيتي، الذي يتطلع لحصد ثلاثية من الألقاب، في تحقيق انتصارات متتالية كما اعتاد في نهاية كل موسم، تعاني تشكيلة آرسنال الشابة من التوتر والتراجع الحاد.
وكان بوسع آرسنال أن يدخل المباراة متقدما بأكثر من عشر نقاط لكن بعد التفريط في تقدمه 2-صفر والتعادل 2-2 في مباراتين متتاليتين أمام ليفربول ووست هام يونايتد، تعرض الفريق لضربة جديدة بالتعادل 3-3 مع ساوثامبتون متذيل الترتيب، يوم الجمعة.
وبعد تلك المباراة التي احتاج فيها آرسنال إلى هدفين في اللحظات الأخيرة من مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا للخروج بنقطة واحدة، تساقط اللاعبون أرضا وتساءل المشجعون عما إذا كان حلم التتويج باللقب لأول مرة منذ 2004 أصبح من الصعب تحقيقه.
ولا يزال آرسنال يتقدم بخمس نقاط قبل آخر ست جولات، لكن سيتي يملك مباراتين مؤجلتين ويبدو من الصعب إيقافه؛ حيث حصد 25 نقطة من آخر 27 نقطة متاحة.
ويعتقد سايمون جليف الذي يعمل في شركة جريسنوت للإحصاءات، أن فرصة آرسنال في حصد اللقب أصبحت 21 بالمئة مقابل 79 بالمئة لسيتي.
مهمة صعبة
اعتادت كرة القدم أن تقدم المفاجآت، ورغم ذلك فإن مركز آرسنال الحالي كان من الصعب تخيله في بداية الموسم.
ورغم أن المدرب ميكل أرتيتا كان يفضل بكل تأكيد أن يذهب إلى استاد الاتحاد في موقف أفضل، فإنه على الأقل يعرف تماما وكذلك تشكيلته ما ينبغي تحقيقه، يوم الأربعاء، وهو الانتصار.
وقال أرتيتا: "لا يمكنني الانتظار فأنت تريد خوض مثل هذه المباريات. عندما يكون الأمر بيديك فيجب عليك الذهاب والفوز".
ورغم ذلك فإن المهمة تبدو صعبة.
وخسر آرسنال في آخر 7 مباريات أمام سيتي في كل المسابقات، ولم يحقق أي انتصار في ملعب سيتي بالدوري منذ 2015.
وقلص سيتي الفارق مع آرسنال على القمة كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصل، يوم السبت، إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شيفيلد يونايتد.
ويخوض فريق المدرب غوارديولا مباريات متتالية لكنه يملك من الكفاءة والبدائل في التشكيلة ما يجعله مرشحا بقوة، ليصبح النادي الإنجليزي الثاني الذي ينال ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال.
ونجح سيتي في إجراء ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية أمام شيفيلد، واستبدل المهاجم إرلينغ هالاند بشكل مبكر إلى جانب جاك جريليش مع بدء التفكير في المواجهة المرتقبة أمام أرسنال.
وقال غوارديولا: "يوم الأربعاء سنخوض النهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا حتى الآن ويتقدم علينا بخمس نقاط. هذه مباراة حاسمة ومهمة لنا".
وأضاف المدرب الإسباني: "نعرف أن الفوز سيجعلنا نقطع خطوة لفرض سيطرتنا التامة".