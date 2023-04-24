آرسنال "المتوتر" يحلم بإيقاف زحف مانشستر سيتي نحو قمة الدوري الإنجليزي

وعلى مدار أشهر كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة مؤثرة في صراع اللقب، والآن بات ضروريا على آرسنال الفوز وإلا سيكون مهددا بفقدان صدارة المسابقة في الأمتار الحاسمة.

ومع نجاح سيتي، الذي يتطلع لحصد ثلاثية من الألقاب، في تحقيق انتصارات متتالية كما اعتاد في نهاية كل موسم، تعاني تشكيلة آرسنال الشابة من التوتر والتراجع الحاد.

وكان بوسع آرسنال أن يدخل المباراة متقدما بأكثر من عشر نقاط لكن بعد التفريط في تقدمه 2-صفر والتعادل 2-2 في مباراتين متتاليتين أمام ليفربول ووست هام يونايتد، تعرض الفريق لضربة جديدة بالتعادل 3-3 مع ساوثامبتون متذيل الترتيب، يوم الجمعة.

وبعد تلك المباراة التي احتاج فيها آرسنال إلى هدفين في اللحظات الأخيرة من مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا للخروج بنقطة واحدة، تساقط اللاعبون أرضا وتساءل المشجعون عما إذا كان حلم التتويج باللقب لأول مرة منذ 2004 أصبح من الصعب تحقيقه.

ولا يزال آرسنال يتقدم بخمس نقاط قبل آخر ست جولات، لكن سيتي يملك مباراتين مؤجلتين ويبدو من الصعب إيقافه؛ حيث حصد 25 نقطة من آخر 27 نقطة متاحة.

ويعتقد سايمون جليف الذي يعمل في شركة جريسنوت للإحصاءات، أن فرصة آرسنال في حصد اللقب أصبحت 21 بالمئة مقابل 79 بالمئة لسيتي.