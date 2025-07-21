مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والملعب التونسي

يخوض الأهلي المصري أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في تونس، حيث يواجه منافسه الملعب التونسي.
وشارك الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، أخيراً، في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، قبل أن يودع من الدور الأول.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة ودية أخرى يوم 25 يوليو الجاري ضد البنزرتي التونسي في ختام معسكره.
ويتابع "إرم نيوز" أبرز أحداث مباراة الأهلي المصري والملعب التونسي الودية خلال السطور التالية:
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بث مباشر 🔴 يوم الماتش و الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والملعب التونسي الودية #يوم_الماتش Powered by : Al Ashraaf DevelopmentsPosted by Al Ahly TV قناة الأهلي on Monday, July 21, 2025
التشكيل الرسمي للأهلي أمام الملعب التونسي