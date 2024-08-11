اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، قرارًا مفاجئًا أثار جدلًا واسعًا قبل خوض لقاء التعاون المقرر يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

واستبعد كاسترو لاعبه نواف العقيدي حارس مرمى الفريق من القائمة التي تغادر إلى مدينة أبها في الساعات القليلة القادمة.

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وأثار قرار كاسترو جدلًا واسعًا خاصة أن الوافد الجديد البرازيلي بينتو حارس المرمى غاب عن الوديات الأخيرة للنصر؛ بسبب عدم جاهزيته وتعرضه للإصابة.

وظهر العقيدي في مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية مع مدير أعماله مشعل السفاعي وهو يعلن جاهزيته لخوض بطولة كأس السوبر السعودي كما يعد بتحقيق اللقب لجماهير النصر.

وقال الإعلامي السعودي علي العنزي عبر حسابه بمنصة إكس إن سبب استبعاد العقيدي من القائمة يعود إلى إصابته التي جعلت كاسترو يفضل عدم الاستعانة به.

وعاد نواف العقيدي بعد غياب طويل؛ بسبب عقوبة إيقافه من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة 5 أشهر بجانب تغريمه 300 ألف ريال سعودي على خلفية إساءته إلى الإداريين بالمنتخب السعودي، وطلبه مغادرة المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا الماضية.

ويسعى النصر لتحقيق لقب كأس السوبر المحلي في مستهل موسمه الجديد بعد خروجه بدون أي ألقاب في الموسم الماضي سوى كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.