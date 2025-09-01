أول تعليق من تين هاغ بعد إقالته من تدريب ليفركوزن

تلقّى المدرب الهولندي إيريك تين هاغ صدمة قوية بعد إقالته من تدريب باير ليفركوزن الألماني عقب مرور جولتين فقط من عمر البوندسليغا.

وتولى تين هاغ قيادة ليفركوزن خلفاً للمدرب تشابي ألونسو الذي انتقل لقيادة ريال مدريد الإسباني.

ورحل المدرب الهولندي عن قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تجربة واجهت انتقادات واسعة.

وقال بيان مقتضب من النادي الألماني إنه تم الانفصال عن تين هاغ بعد مرور جولتين ولكن المدرب الهولندي رد في بيان ناري مساء الاثنين.

وتعادل ليفركوزن مع فيردر بريمن بنتيجة 3-3 وخسر أمام هوفنهايم بنتيجة 1-2.

وأكد تين هاغ في بيانه أن قرار إدارة باير ليفركوزن بإقالته كان مفاجأة بكل المقاييس بعد الرحيل عقب جولتين في واقعة غير مسبوقة.

وأضاف: "في هذا الصيف غادر الفريق العديد من النجوم البارزين الذين كانوا جزءاً مهماً من نجاحات ليفركوزن وبالتالي بناء فريق جديد ومتماسك عملية صعبة تتطلب الوقت والثقة".

وتابع: "يستحق المدير الفني الجديد المساحة الزمنية الكافية لتنفيذ رؤيته ووضع المعايير واختيار تشكيل الفريق ووضع بصمته على أسلوب اللعب".

وواصل: "لسوء الحظ لم تكن الإدارة على الاستعداد لإعطائي الوقت والثقة التي أحتاجها وهو أمر مؤسف، وأشعر أن هذه التجربة لم تكن قائمة على الثقة المتبادلة".

وأكد أنه طوال مسيرته المهنية تمكن من إنهاء كل موسم كمدرب ببعض النجاحات ولكنه يتعرض لأول مرة لما حدث معه في باير ليفركوزن موضحاً أنه يشكر جماهير النادي ويتمنى للنادي التوفيق.