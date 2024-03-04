بعد ثلاثة عقود من سرقتها.. استعادة سيارة بيرغر سائق فيراري السابق

استعادت شرطة لندن سيارة فيراري تيستاروسا الرياضية التي سُرقت من السائق النمساوي السابق غيرهارد بيرغر، أثناء سباق فورمولا 1 للسيارات، بجائزة سان مارينو الكبرى عام 1995، بعد مرور 29 عاما تقريبا من سرقتها.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم الإثنين، إن السيارة الحمراء من طراز (إف.512.إم)، التي تقدر قيمتها بنحو 350 ألف جنيه إسترليني (44.325 دولارا)، تم تعقبها خلال أربعة أيام بعدما أعلنت فيراري أنها بيعت من خلال وسيط بريطاني إلى مشترٍ أمريكي.

ووجدت تحقيقات الشرطة أنه تم شحنها إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من مدينة إيمولا الإيطالية، ثم وصلت إلى بريطانيا في أواخر عام 2023.