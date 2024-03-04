بعد ثلاثة عقود من سرقتها.. استعادة سيارة بيرغر سائق فيراري السابق
استعادت شرطة لندن سيارة فيراري تيستاروسا الرياضية التي سُرقت من السائق النمساوي السابق غيرهارد بيرغر، أثناء سباق فورمولا 1 للسيارات، بجائزة سان مارينو الكبرى عام 1995، بعد مرور 29 عاما تقريبا من سرقتها.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم الإثنين، إن السيارة الحمراء من طراز (إف.512.إم)، التي تقدر قيمتها بنحو 350 ألف جنيه إسترليني (44.325 دولارا)، تم تعقبها خلال أربعة أيام بعدما أعلنت فيراري أنها بيعت من خلال وسيط بريطاني إلى مشترٍ أمريكي.
ووجدت تحقيقات الشرطة أنه تم شحنها إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من مدينة إيمولا الإيطالية، ثم وصلت إلى بريطانيا في أواخر عام 2023.
وقالت وحدة مكافحة جرائم المركبات إن التحقيقات جارية ولم يتم اعتقال أي شخص.
ولا تزال سيارة فيراري (إف.355) الفضية الثانية المملوكة لزميل بيرغر الفرنسي السابق جان إليزي، التي سُرقت في الأسبوع نفسه في المدينة الإيطالية، مفقودة.
واحتل إليزي المركز الثاني في السباق الذي فاز به ديمون هيل سائق وليامز، بينما جاء بيرجر في المركز الثالث في آخر موسم للثنائي مع الفريق الإيطالي، قبل وصول مايكل شوماخر وإدي إيرفين.
وذكر تقرير إخباري في ذلك الوقت أن بيرغر شاهد اللص وهو يسرق سيارته، لكن بعد أن قفز للحاق به، وبدأ مطاردته باستخدام سيارة فولكسفاغن غولف تابعة لصديق، لم يتمكن من منع السارق من الفرار.