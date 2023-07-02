مع انضمام الثلاثي الجديد.. فلورنتينو بيريز يعيد "أسبنة" ريال مدريد

وبحسب الصحيفة، فإنه في العام 2018 كان لدى ريال مدريد 13 إسبانيا في الفريق ولكن بعد ذلك بدأ عدد اللاعبين الإسبان يتقلص في ريال مدريد.

والموسم المقبل قد يبدأ ريال مدريد وفي صفوفه 10 لاعبين إسبان، وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات.

وأعاد ريال مدريد فران غارسيا وإبراهيم دياز وخوسيلو، وقد تم استدعاء اثنين منهم للتو للمنتخب الوطني، وفازوا مع الماتادور بدوري الأمم الأوروبية.

ويضم ريال مدريد حاليا تسعة لاعبين إسبان وهم: داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، وألفارو أودريوزولا، وناتشو، وخيسوس فاييخو، وداني سيبايوس، إلى جانب فران غارسيا وإبراهيم دياز وخوسيلو.