مع انضمام الثلاثي الجديد.. فلورنتينو بيريز يعيد "أسبنة" ريال مدريد
نشرت صحيفة "أس" تقريرا تحدثت فيه عن محاولة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "أسبنة" الفريق.
وفي سابقة تاريخية شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه فياريال في يناير الماضي بالدوري الإسباني اعتماد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تشكيلة أساسية مكونة من 11 لاعبا أجنبيا، من دون مشاركة أي لاعب إسباني، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي الممتد لأكثر من 121 عاما.
وبحسب صحيفة "أس"، فإن هذا الأمر لم يحدث قط في 4435 مباراة سابقة، لكن يبدو أن بيريز لا يريد تكرار ذلك ولو على المدى القصير من خلال التعاقد مع لاعبين إسبان.
وبحسب الصحيفة، فإنه في العام 2018 كان لدى ريال مدريد 13 إسبانيا في الفريق ولكن بعد ذلك بدأ عدد اللاعبين الإسبان يتقلص في ريال مدريد.
والموسم المقبل قد يبدأ ريال مدريد وفي صفوفه 10 لاعبين إسبان، وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات.
وأعاد ريال مدريد فران غارسيا وإبراهيم دياز وخوسيلو، وقد تم استدعاء اثنين منهم للتو للمنتخب الوطني، وفازوا مع الماتادور بدوري الأمم الأوروبية.
ويضم ريال مدريد حاليا تسعة لاعبين إسبان وهم: داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، وألفارو أودريوزولا، وناتشو، وخيسوس فاييخو، وداني سيبايوس، إلى جانب فران غارسيا وإبراهيم دياز وخوسيلو.
لكن من المتوقع أن يغادر أودريوزولا في السوق الصيفي الحالي، كما تحوم الشكوك حول مستقبل فاييخو.
كما يمكن لريال مدريد الاعتماد على ثلاثي الكاستيا وهم: ألفارو رودريغيز، وأريبياس، ونيكو باز، وهم لاعبون ولدوا في إسبانيا كما ذكرت "أس".
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد، في العقدين الماضيين، كان يضم 11 لاعبًا إسبانيا في المتوسط؛ لذلك على الرغم من أن التغييرات الأخيرة هذه تميل لصالح "أسبنة الفريق"، إلا أنها لا تزال بعيدة عما كان في السنوات الماضية.
وأوضحت أن موسم 2020/2021، كان ريال مدريد يضم أقل عدد من اللاعبين الإسبان بواقع 7 لاعبين وهم: كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، وأودريوزولا، وسيرجيو راموس، وناتشو، وإيسكو، وماركو أسينسيو.
يشار إلى أن ريال مدريد سيفتتح الموسم المقبل بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليغا.