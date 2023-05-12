الوداد يراهن على جماهيره أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يسعى الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لتحقيق أفضلية مهمة على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي عندما يلتقي الفريقان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، غدا السبت.

وأجرى الوداد، أول فريق يتأهل لقبل النهائي خمس مرات متتالية، تغييرا على إدارته الفنية بإقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو والتعاقد مع البلجيكي سفين فاندنبروك الذي كان على مقاعد البدلاء خلال الفوز المعنوي 3/2 على مضيفه وجاره شباب المحمدية في الدوري المحلي، يوم السبت الماضي.

ودخل الوداد معسكرا مغلقا، يوم الأربعاء الماضي، في مركب محمد السادس بالمعمورة بسلا قرب العاصمة الرباط بعد رحيل المدرب المساعد عبدالإله صابر إثر خلاف لم يتم الكشف عن تفاصيله ثم التعاقد مع المدرب محمد أمين بنهاشم.