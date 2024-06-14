أنشيلوتي يفاجئ إدارة ريال مدريد بشأن "حبة الكرز"

وأضافت: "مدرب ريال مدريد لو تعرض للاختيار بين تجديد عقد ميندي واستقدام ديفيز سيفضل بقاء اللاعب الفرنسي خاصة أنه يفضل ميندي ويراه الأفضل دفاعيًا كظهير أيسر في العالم حاليًا".

وارتبط اسم فيرلاند ميندي بالرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2025 خاصة أن إدارة النادي ترى أن كثرة الإصابات عطلت مسيرة اللاعب الفرنسي بشكل كبير.