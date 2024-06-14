أنشيلوتي يفاجئ إدارة ريال مدريد بشأن "حبة الكرز"
فاجأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إدارة ناديه بشأن مستقبل الجبهة اليسرى في صفوف الميرينغي.
وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي.
وأبدى أنشيلوتي رغبته في التعاقد مع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى.
ولكن صحيفة (ريليفو) الإسبانية فجرت مفاجأة بتأكيدها أن تجديد عقد الفرنسي فيرلاند ميندي يستحوذ على تفكير أنشيلوتي بشكل أكبر من صفقة ديفيز.
وقالت الصحيفة: "أنشيلوتي يرى أن صفقة ديفيز بمثابة حبة الكرز بالنسبة لريال مدريد بعد التعاقد مع كيليان مبابي ومع تألق فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي وجود بيلينغهام".
وأضافت: "مدرب ريال مدريد لو تعرض للاختيار بين تجديد عقد ميندي واستقدام ديفيز سيفضل بقاء اللاعب الفرنسي خاصة أنه يفضل ميندي ويراه الأفضل دفاعيًا كظهير أيسر في العالم حاليًا".
وارتبط اسم فيرلاند ميندي بالرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده الذي يمتد حتى صيف 2025 خاصة أن إدارة النادي ترى أن كثرة الإصابات عطلت مسيرة اللاعب الفرنسي بشكل كبير.