توتنهام في مفاوضات مع غوغل لإطلاق اسمه على الملعب في صفقة ضخمة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن فريق توتنهام في مفاوضات متقدمة مع عملاق التكنولوجيا "google" من أجل إطلاق اسمه على ملعب الفريق الجديد ومقابل صفقة قد تحقق للفريق اللندني مبلغا ماليا مهما.

وانتقل توتنهام إلى ملعبه الجديد الذي بناه على أنقاض ملعبه السابق "وايت هارت لين" قبل 3 سنوات ونصف السنة، ويأمل رئيس الفريق دانييل ليفي أن يتم الاتفاق مع العلامة التجارية الكبيرة في عالم التكنولوجيا للحصول على دعم مالي بملايين الجنيهات الإسترلينية.

ولا زال الاتفاق لم يتم بشكل نهائي، لكن دانييل ليفي ربما وجد العلامة التجارية المناسبة التي تحمل اسم الملعب وتحقق شراكة مالية مهمة تجلب دعما ماليا مهما.

وكلف ملعب توتنهام مبالغ مهمة قاربت المليار جنيه إسترليني لبنائه، وتبحث إدارة الفريق عن الاستفادة من عائدات مهمة مقابل احتضان منافسات رياضية كبيرة؛ حيث استضاف في نهاية الأسبوع الماضي لقاء في كرة القدم الأمريكية بين نيويورك جاينتس وغرين باي باكرز.

كما احتضن نهائي كأس تحدي دوري الرغبي، ونزال أنتوني جوشوا على اللقب العالمي للوزن الثقيل مع أولكسندر أوسيك، وحفلات موسيقية وسط حضور جماهيري تجاوز 62 ألف.

وفي حال نجاح توتنهام في إبرام الاتفاقية مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة سيكون انتصارا للمدير التجاري الجديد للفريق تود كلاين.

ويملك توتنهام خامس أكثر مبيعات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك شراكات تجارية ودعائية مهمة مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية، وراعي القمصان الشركة الأمريكية "AIA".

ودخلت شركة "Google" الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا في عدد من الشراكات الرياضية، حيث ارتبطت مؤخرا مع فريق مكلارين للفورمولا 1 بعقد متعدد السنوات.

كما لدى "Google" أيضا اتفاقيات تجارية مع دوري كرة السلة للمحترفين NBA، ودوري كرة القاعدة الرئيسي MLB في الولايات المتحدة الأمريكية.