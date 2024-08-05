يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي صاحب الأرض، بينما يخوض المغرب مواجهة ضد إسبانيا في نصف نهائي بطولة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

يضمن نصف النهائي ذلك ميدالية أولمبية عربية، لكن كيف يمكن أن تصبح تلك الميدالية اثنان؟ وكيف يضمن العرب الذهب في تلك المسابقة؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:

كسر شوكة فرنسا

لم يتلق المنتخب الفرنسي حتى هذه اللحظة أي هدف في أولمبياد باريس، وهو صاحب الدفاع الأقوى في مسابقة كرة القدم.

ولن تُكسر شوكة ذلك الفريق أو يدخل الشك إلى صفوفه إلا بتسجيل هدف في شباكه، بأي طريقة كانت، سيكون على المنتخب المصري هز شباك الديوك لإيجاد أي سبيل نحو المباراة النهائية.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة مصر وباراغواي في أولمبياد باريس

لكن هذا لا يعني أن الفراعنة سيكون عليهم التخلي عن حذرهم الدفاعي من أجل الوصول إلى مرمى فرنسا، على النقيض، فإيصال الديوك إلى اليأس من التسجيل سيكون أول خطوة نحو هز شباكهم.

إسبانيا ليست مستحيلة

يملك المنتخب المغربي عدة عناصر مميزة، وهو بطل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة على حساب نظيره المصري، الذي قدم مباراة رائعة ضد إسبانيا ونجح في تحقيق فوز تاريخي بهدفين لهدف.

لن تكون مهمة أسود أطلس في الوصول إلى النهائي مستحيلة، طالما آمنوا في قدرتهم في فعل ذلك، وتقديم إنجاز تاريخي في مشاركتهم الحالية بالأولمبياد.

دور عمر فايد

فنيًا يمكن للمنتخب المصري أن يستفيد من المستويات الطيبة التي يقدمها عمر فايد في تقديم مباراة دفاعية قوية وكبيرة.

سيجاور عمر فايد حسام عبد المجيد في قلب الدفاع، ورغم مستوياته المهتزة في المباريات السابقة إلا أنه سيكون عليه الكثير من العمل في إيقاف الهجوم الفرنسي، ومعهما محمد النني الذي سيلعب دورًا هامًا في إغلاق المساحات المؤدية لهما.

هذا الثلاثي سيكون عليه أن يلعب بهدف واضح وهو تصعيب مهمة هجوم المنتخب الفرنسي، وعدم السماح لأي لاعب باستلام الكرة وهو في اتجاه المرمى، وإغلاق المساحات بما يتناسب مع تضييق الخناق على أصحاب الأرض.

بأي حال من الأحوال سيكون على الفراعنة التأكد من أن فرنسا لا تنفذ أي هجمة مرتدة عليهم بعدما نجحوا في تنظيم تسع هجمات مرتدة في تلك المشاركة فقط.

سلاح المغرب المعتاد

فاز المنتخب المصري على نظيره الإسباني بسلاح المرتدات وكذلك فعل الفريق المغربي أمام الولايات المتحدة.

يملك المنتخب المغربي سرعات كبيرة في حالات التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما يسمح للفريق بالظهور بشكل قوي في الهجمات المرتدة.

أخبار ذات علاقة بعد صعود مصر والمغرب لنصف النهائي.. كيف ضمن العرب ميدالية بأولمبياد باريس؟

وتكرار سيناريو مواجهة مصر وإسبانيا أو ذلك الخاص بمباراة أسود أطلس أمام أمريكا يضمن للمنتخب العربي الوصول إلى النهائي بالقليل من التوفيق.

التوقف عن إهدار الفرص

يعاني المنتخب المصري بشكل واضح من إهدار الفرص أمام المرمى، وظهر ذلك أمام باراغواي وكاد يكلف الفراعنة مشاركتهم في البطولة.

يهدر نجوم مصر في تلك البطولة ما هو معدله فرصتين كبيرتين للتسجيل في المباراة الواحدة، وهو رقم ضمن الأعلى بين رباعي نصف النهائي.

استغلال ضعف إسبانيا الدفاعي

لا يقدم المنتخب الإسباني أفضل نسخة منه على المستوى الدفاعي، بعدما تلقى أربعة أهداف في ظرف أربع مباريات.

ذلك ربما على نجم المغرب استغلال ذلك الضعف والإجهاز على الفريق الأوروبي بينما هو لا يتوقع ذلك.