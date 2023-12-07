رسميًا: معتمد جمال يوقع عقود تدريب الزمالك

وأصدر نادي الزمالك بيانًا قال فيه إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وقّع عقودا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية.

وقام معتمد جمال بالتوقيع خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم الخميس.

وقال نادي الزمالك إن قرار توقيع عقود معتمد جمال لتدريب الفريق يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي في قدرات معتمد جمال، وتقديراً لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من: حسين لبيب رئيسًا والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.