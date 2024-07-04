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رياضة

أتلتيكو مدريد يحسم الجدل حول رحيل أوبلاك إلى النصر السعودي

أتلتيكو مدريد يحسم الجدل حول رحيل أوبلاك إلى النصر السعودي
يان أوبلاكالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 8:45 ص

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الجدل حول رحيل حارس مرماه الدولي السلوفيني يان أوبلاك إلى نادي النصر السعودي في الموسم المقبل.

وأوضح خوان خوسيه غارسيا، المتحدث الرسمي باسم نادي أتلتيكو مدريد، حقيقة ما تردد حول تفاوض النصر لضم أوبلاك.

وقال غارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية إنه لا يوجد أي تفاوض في الوقت الحالي لرحيل أوبلاك.

وأضاف:" لا يوجد أي تفاوض من جانب نادي النصر أو برنامج الاستقطاب في الدوري السعودي للتعاقد مع حارس المرمى".

وانضم يان أوبلاك صاحب الـ 31 عامًا إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

وتألق أوبلاك بشكل لافت في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" برفقة منتخب سلوفينيا الذي وصل إلى ربع النهائي قبل أن يودع البطولة القارية على يد البرتغال بركلات الترجيح.

ولمع الحارس السلوفيني بتصديه الرائع لضربة الجزاء التي سددها النجم كريستيانو رونالدو في الوقت الإضافي من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وخسر منتخب سلوفينيا بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 0-3 بركلات الترجيح أمام البرتغال.

أتلتيكو مدريديان أوبلاكنادي النصر السعودي

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