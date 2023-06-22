ريال مدريد يجدد رسميًا عقد قائده ناتشو فيرنانديز

ناتشو أصبح قائدًا رسميًا لنادي ريال مدريد، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي بعد نهاية عقده.

ونشر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله تجديد عقد مدافعه لمدة موسم واحد فقط حتى 30 يونيو 2024.

وقال النادي الملكي في بيانه: "وافق نادي ريال مدريد وناتشو فرنانديز على تمديد العقد، سيظل ناتشو مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024 ".

وأضاف: "دافع ناتشو عن شعار ريال مدريد وقميصه لمدة 22 عامًا، منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي، في يوليو 2001 عندما كان عمره 11 عامًا فقط".

واختتم: "لعب في ريال مدريد 319 مباراة وفاز بـ 23 لقبًا: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 3 دوريات، 2 كأس ملك، و4 كؤوس سوبر إسبانيا".