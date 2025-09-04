تقييم رائع.. ماذا قدم أردا غولر أمام جورجيا؟ (فيديو)

خطف أردا غولر الأضواء بعدما قاد منتخب تركيا لتحقيق انتصار مثير على جورجيا بنتيجة 3-2، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المجموعة تضم أيضًا إسبانيا وبلغاريا، وقد جاءت المواجهة مثيرة منذ البداية.

ميرت مولدور منح تركيا التقدم في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كرم أكتورك أوغلو الهدفين الثاني والثالث بحلول الدقيقة 52.

جورجيا ردت عبر زوريكو دافيتاشفيلي في الدقيقة 63، ثم خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 98، مستفيدة من طرد التركي باريش يلماز في الدقيقة 71، لكن أوغوركان تشاكير حارس تركيا تصدى ببراعة ليحافظ على الفوز الثمين.

بصمة أردا غولر

شارك نجم ريال مدريد لمدة 85 دقيقة، وقدم أداءً استثنائيًا أكد فيه قيمته داخل الملعب. لمس الكرة 49 مرة وكان وراء صناعة الهدف الأول لتركيا بتمريرة دقيقة.

وأكمل غولر 29 تمريرة صحيحة من أصل 33 بنسبة نجاح بلغت 88%.

كما صنع تمريرتان مفتاحيتان جعلتا المهاجمين في وضعية مثالية للتسجيل.

غولر لم يكتفِ بالشق الهجومي، بل أسهم دفاعيًا باسترجاع الكرة 4 مرات، ليُظهر توازنًا في الأداء بين صناعة الفرص والضغط على الخصم.