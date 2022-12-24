مباراة الهلال ضد الاتحاد.. إدارة العميد تطلب حكاما أجانب
قالت صحيفة "الرياضية" إن إدارة نادي الاتحاد طلبت، رسميا، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين حكام أجانب لمواجهته أمام الهلال في الدوري السعودي.
ويلاقي الهلال منافسه الاتحاد يوم الخميس 5 يناير على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب الصحيفة فإن إدارة الهلال تقدمت بالطلب ذاته في مباراة العميد أمام أبها يوم 31 ديسمبر في الدوري السعودي أيضا.
وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد أرفقت في طلبها الحوالات المالية التي تثبت سداد كافة مبالغ المواجهتين.
وكانت إدارة الاتحاد قد طلبت حكامًا أجانب منذ الجولة الأولى في الدوري السعودي، وأخيرًا أمام الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي فاز فيها العميد بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 في دور الـ16.
وحصد الاتحاد 18 نقطة من 8 مباريات ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مقابل 20 نقطة من 9 مباريات للهلال في المركز الثالث، متأخرا بنقطتين عن المتصدرين النصر والشباب.
وقبل مواجهة الاتحاد القوية سيلعب الهلال مع النصر وضمك في الدوري السعودي، أما الاتحاد فسيلعب مع التعاون وأبها.
وفي الموسم الماضي فاز الهلال على الاتحاد 2/1 و3/1 في الدوري السعودي ليتوج الزعيم باللقب للموسم الثالث على التوالي في حين احتل الاتحاد المركز الثاني.
ومنذ تتويجه بلقب الدوري السعودي موسم 2008/2009 لم ينجح الاتحاد في الفوز بلقب الدوري المحلي.