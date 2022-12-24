مباراة الهلال ضد الاتحاد.. إدارة العميد تطلب حكاما أجانب

قالت صحيفة "الرياضية" إن إدارة نادي الاتحاد طلبت، رسميا، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين حكام أجانب لمواجهته أمام الهلال في الدوري السعودي.

ويلاقي الهلال منافسه الاتحاد يوم الخميس 5 يناير على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.