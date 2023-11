بعد الإصابات الكثيرة.. هل يخطط ريال مدريد لضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي؟

ومن المقرر أن يغيب فينيسيوس جونيور لمدة شهرين بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم، وهذا يعني أنه سيغيب لبقية عام 2023، ومن المرجح أن يعود في فبراير.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يغيب كامافينغا عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين، كونه تعرض لإصابة في أربطة الركبة أثناء التدريب مع منتخب فرنسا قبل تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

وينضم الثنائي إلى قائمة الغائبين عن ريال مدريد والتي تضم: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، غود بيلينغهام، أردا غولر، وداني سيبايوس.

وعلى الرغم من ذلك، قال فابريزيو رومانو إنه من غير المتوقع أن يقوم ريال مدريد بأي تعاقدات في يناير.

وأصرَّ رومانو على أن لوس بلانكوس لن يقوم بإبرام أي صفقة، رغم الإصابات التي تعرّض لها فينيسيوس جونيور، وإدواردو كامافينغا، أثناء أداء الواجب الدولي، حسبما ذكر خلال برنامج (Here We Go) الخاص به.