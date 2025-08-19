شكوى كيدية.. مفاجأة مدوية وراء سحب أرض الزمالك وتدخل حاسم ينهي الأزمة

كشفت مصادر عن مفاجأة صادمة تقف خلف قرار وزارة الإسكان بسحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، في تطور أثار موجة من الجدل بعدما جاء القرار مفاجِئًا دون إخطار مسبق لإدارة النادي.

وكان مجلس الزمالك على بعد خطوات من تحقيق حلم الجماهير بإنشاء فرع ثانٍ للقلعة البيضاء، بعدما حصل على إخطار رسمي بتمديد مهلة تخصيص الأرض حتى سبتمبر 2026، إلا أن القرار المفاجئ الصادر أمس الاثنين قلب الموازين، ليكشف عن خلفيات مثيرة تسببت في تفجر الأزمة.

تفاصيل الأزمة

ظهرت الأزمة بسبب هشام نصر، نائب رئيس النادي، حيث لم يُبذل الجهد المطلوب لتسريع إجراءات بناء الاستاد، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على انتخاب المجلس الحالي في الـ20 من أكتوبر 2023.

وكان من المفترض تشكيل لجنة استثمار عقاري لتنظيم استغلال الأرض البالغة مساحتها 129 فدانًا، الواقعة في إحدى أبرز المناطق بحدائق أكتوبر.

في هذا السياق، أنقذ أحد رجال الأعمال الموقف عبر تخصيص جزء من الأرض لإقامة مول تجاري، بعد موافقة وزارة الإسكان.

ووفقًا للاتفاق، تحصل الشركة المستثمرة على 50% من عائد بيع المساحة، بينما يذهب الباقي للزمالك.

وتدخلت وزارة الإسكان لتصحيح المسار بعد ظهور خطاب رسمي من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، موجّه إلى وزير الإسكان، يطالب بتمديد مهلة السداد حتى سبتمبر 2026.

شكاوى كيدية

وكشفت المصادر أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى 3 أشهر مضت، مع تصاعد الشكاوى الكيدية ضد النادي داخل الوزارة؛ ما أدى إلى قرار بوقف العمل في الأرض.

غير أن الأمور تتجه نحو الحل الهادئ، بعد تدارك الأخطاء السابقة وتدخُّل مسؤولين كبار، حيث تولى حسام المندوه، أمين صندوق النادي، إدارة الملف، فيما تعمل الأطراف المعنية على إنهاء الأزمة بشكل نهائي في الأيام المقبلة.