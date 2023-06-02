يحصل على 28 مليون يورو سنويًا.. هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد
ذكرت صحيفة "أس" أن البلجيكي إدين هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد رغم قلة مشاركته مع الفريق ومحاولة الإدارة إقناعه بالمغادرة.
وبحسب الصحيفة، فإن هازارد قال "لا. لا. لا" للرحيل عن ريال مدريد ويصر على البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.
وانتقل هازارد من تشيلسي لريال مدريد في 2019 مقابل 115 مليون يورو، ورغم لعبه 4 مواسم مع الميرنغي شارك اللاعب البلجيكي في 76 مباراة فقط بواقع 3736 دقيقة سجل فيها 7 أهداف وصنع 12.
وحال بقاء هازارد مع ريال مدريد حتى 2024 فإنه سيرحل مجانا العام المقبل ولن يحصل ريال مدريد على أي عائد مادي برحيله؛ ولذلك تحاول إدارة الفريق إقناع البلجيكي بالرحيل هذا الصيف.
وشارك هازارد 392 دقيقة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، وشارك في 7٪ فقط من مجموع الدقائق وبدأ في 4 من 60 مباراة خاضها ريال مدريد هذا الموسم بحسب "أس".
وذكرت الصحيفة أن هازارد لم يلعب 90 دقيقة كاملة مع ريال مدريد من 530 يومًا (منذ 19 ديسمبر 2021 أمام قادش).
ويتعارض موقف هازارد مع موقف ريال مدريد الذي يدفع للاعب 28 مليون يورو سنويا، ويريد ريال مدريد التخلص من اللاعب لاستغلال هذا الراتب في أمور أخرى.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن كل دقيقة شارك فيها هازارد هذا الموسم تكلف 70.000 يورو.
ومن المتوقع أن يبرم ريال مدريد عدة صفقات هذا الصيف بعدما فشل في الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في الليغا، وودع من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد اتفق مع بروسيا دورتموند على التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، وهي الصفقة التي من غير المتوقع أن تكلف أقل من 100 مليون يورو.
وينهي ريال مدريد موسمه الحالي بمواجهة أتلتيك بلباو، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.