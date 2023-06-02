يحصل على 28 مليون يورو سنويًا.. هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد

وحال بقاء هازارد مع ريال مدريد حتى 2024 فإنه سيرحل مجانا العام المقبل ولن يحصل ريال مدريد على أي عائد مادي برحيله؛ ولذلك تحاول إدارة الفريق إقناع البلجيكي بالرحيل هذا الصيف.

وشارك هازارد 392 دقيقة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، وشارك في 7٪ فقط من مجموع الدقائق وبدأ في 4 من 60 مباراة خاضها ريال مدريد هذا الموسم بحسب "أس".

وذكرت الصحيفة أن هازارد لم يلعب 90 دقيقة كاملة مع ريال مدريد من 530 يومًا (منذ 19 ديسمبر 2021 أمام قادش).

ويتعارض موقف هازارد مع موقف ريال مدريد الذي يدفع للاعب 28 مليون يورو سنويا، ويريد ريال مدريد التخلص من اللاعب لاستغلال هذا الراتب في أمور أخرى.