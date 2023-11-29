بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل.. استبعاد حكم الفيديو لمباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ "يويفا" قرارا باستبعاد طاقم حكام الفيديو الذي أدار مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل، من إدارة مواجهات أخرى لاحقا في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، جدلا تحكيميا كبيرا، بعدما سجل كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد على مدافع نيوكاسل تينو ليفرامينتو تستدعي احتساب المخالفة.
ودعا حكم الفيديو البولندي توماس كوياتكوفسكي، حكم الساحة سيمون مارسينياك إلى الشاشة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة الجزاء لأصحاب الأرض، أحرزوا من خلالها هدف التعادل 1-1.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان"، اليوم الأربعاء، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبلغ توماس كوياتكوفسكي بأنه لن يتولى مهام تحكيم الفيديو في مباراة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بين ريال سوسيداد وريد بول سالزبورغ.
وتشير هذه الخطوة إلى أن المسؤول البولندي قد عوقب بسبب القرار الذي أدى إلى هدف التعادل لكيليان مبابي.
وكان نيوكاسل على بعد دقائق من الفوز بهدف نظيف، والذي كان سينقل الفريق الإنجليزي إلى المركز الثاني في مجموعته.
ومع ذلك، حصل أصحاب الأرض على فرصة التعادل من ركلة جزاء بعد أن لمس ليفرامينتو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بعد أن اصطدمت الكرة بصدره أولا ثم بكوعه.
وكانت هناك تعليقات أكثر حدة من النقاد، بما في ذلك أسطورة نيوكاسل آلان شيرر، الذي وصف القرار بأنه "مثير للاشمئزاز".
وفي الجولة الأخيرة يسافر باريس سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند، ويستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.
وفي مباراتي الذهاب فاز باريس سان جيرمان 2/0 على بروسيا دورتموند، وتعادل نيوكاسل سلبيًّا مع ميلان.