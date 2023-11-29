بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل.. استبعاد حكم الفيديو لمباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ "يويفا" قرارا باستبعاد طاقم حكام الفيديو الذي أدار مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل، من إدارة مواجهات أخرى لاحقا في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، جدلا تحكيميا كبيرا، بعدما سجل كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد على مدافع نيوكاسل تينو ليفرامينتو تستدعي احتساب المخالفة.

ودعا حكم الفيديو البولندي توماس كوياتكوفسكي، حكم الساحة سيمون مارسينياك إلى الشاشة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة الجزاء لأصحاب الأرض، أحرزوا من خلالها هدف التعادل 1-1.