الشرطة والقوة الجوية يصعدان إلى نهائي كأس العراق (فيديو)

حسم الشرطة بطل الدوري العراقي تأهله إلى نهائي بطولة الكأس بتغلبه على منافسه النفط بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد على ملعب "الزوراء" في نصف نهائي البطولة.

سجل هدف الشرطة اللاعب حسين علي السعيدي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويأمل الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج خلال الأيام الماضية بلقب الدوري العراقي.

وحجز أيضًا فريق القوة الجوية مقعده في المباراة بتغلبه على منافسه الزوراء بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم في التوقيت نفسه على ملعب "الشعب" بالعاصمة بغداد.

سجل هدف اللقاء مصطفى سعدون في الدقيقة 83، بينما تعرض اللاعب كاظم رعد من صفوف الزوراء للطرد في الدقيقة 63.

ويلتقي الشرطة منافسه القوة الجوية في نهائي كأس العراق يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الشعب" بالعاصمة بغداد.

ويحمل القوة الجوية آخر لقب ببطولة كأس العراق بعد فوزه على أربيل بنتيجة 1-0.