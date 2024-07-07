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رياضة

الشرطة والقوة الجوية يصعدان إلى نهائي كأس العراق (فيديو)

الشرطة والقوة الجوية يصعدان إلى نهائي كأس العراق (فيديو)
مباراة الشرطة والنفط في نصف نهائي كأس العراقالمصدر: صفحة نادي الشرطة عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 7:30 م

حسم الشرطة بطل الدوري العراقي تأهله إلى نهائي بطولة الكأس بتغلبه على منافسه النفط بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد على ملعب "الزوراء" في نصف نهائي البطولة.

سجل هدف الشرطة اللاعب حسين علي السعيدي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويأمل الشرطة بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج خلال الأيام الماضية بلقب الدوري العراقي.

شاهد | "حسين علي" يسجل الهدف الاول لفريق الشرطة بشباك النفط

شاهد | "حسين علي" يسجل الهدف الاول لفريق الشرطة بشباك النفط #بطولة_كأس_العراق #الرابعة_الرياضية

Posted by ‎قناة الرابعة الرياضية‎ on Sunday, July 7, 2024

وحجز أيضًا فريق القوة الجوية مقعده في المباراة بتغلبه على منافسه الزوراء بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم في التوقيت نفسه على ملعب "الشعب" بالعاصمة بغداد.

سجل هدف اللقاء مصطفى سعدون في الدقيقة 83، بينما تعرض اللاعب كاظم رعد من صفوف الزوراء للطرد في الدقيقة 63.

شاهد | "مصطفى سعدون" يسجل الهدف الاول لفريق القوة الجوية بشباك الزوراء

شاهد | "مصطفى سعدون" يسجل الهدف الاول لفريق القوة الجوية بشباك الزوراء #الرابعة_الرياضية

Posted by ‎قناة الرابعة الرياضية‎ on Sunday, July 7, 2024

ويلتقي الشرطة منافسه القوة الجوية في نهائي كأس العراق يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الشعب" بالعاصمة بغداد.

ويحمل القوة الجوية آخر لقب ببطولة كأس العراق بعد فوزه على أربيل بنتيجة 1-0.

 

كأس العراقالشرطة العراقيالقوة الجوية العراقي

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