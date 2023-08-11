توخيل: بايرن ميونخ يعمل على اتفاق ضخم لضم هاري كين

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن إجراءات التعاقد مع هاري كين من توتنهام لم تكتمل بعد، لكن النادي البافاري يعمل جاهدًا على إتمام الصفقة.

وقال توخيل: "نعمل بضغط شديد على هذا الاتفاق، ويمكننا أن نؤكد ذلك، لكن بينما نتحدث الآن لم يحدث أي اتفاق، لذا لا يمكن للمدرب أن يتحدث عن لاعب ليس في ناديه".

وأضاف: "أتفهم الكثير من الأسئلة عن الاحتمالات والمواعيد، وكل الخيارات مفتوحة، وأولها أن نضم اللاعب، وحتى اللحظة هذا لم يحدث".