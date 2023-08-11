توخيل: بايرن ميونخ يعمل على اتفاق ضخم لضم هاري كين
قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن إجراءات التعاقد مع هاري كين من توتنهام لم تكتمل بعد، لكن النادي البافاري يعمل جاهدًا على إتمام الصفقة.
وقال توخيل: "نعمل بضغط شديد على هذا الاتفاق، ويمكننا أن نؤكد ذلك، لكن بينما نتحدث الآن لم يحدث أي اتفاق، لذا لا يمكن للمدرب أن يتحدث عن لاعب ليس في ناديه".
وأضاف: "أتفهم الكثير من الأسئلة عن الاحتمالات والمواعيد، وكل الخيارات مفتوحة، وأولها أن نضم اللاعب، وحتى اللحظة هذا لم يحدث".
وتابع مدرب بايرن ميونخ: "إنه اتفاق ضخم، ونتحدث عن قائد منتخب إنجلترا الذي يغادر الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن هاري كين هداف توتنهام بات على أعتاب الانتقال لبايرن ميونخ.
وكتب رومانو، عبر حسابه على موقع "تويتر": "هاري كين إلى بايرن ميونخ، الصفقة اكتملت بين جميع الأطراف، حيث أُعطي كين الضوء الأخضر النهائي".
وأضاف: "توتنهام تلقى 100 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى حزمة إضافية تصل إلى 20 مليون يورو كإضافات، وسيوقّع كين عقدًا لمدة 4 سنوات، وسيسافر إلى ألمانيا، اليوم، للخضوع للفحص الطبي".
ويستهل بايرن ميونخ الموسم الجديد، غدًا السبت، بمواجهة لايبزيغ في كأس السوبر الألماني، بينما يبدأ الدفاع عن لقب الدوري، الأسبوع المقبل، حين يواجه فيردر بريمن، يوم 18 هذا الشهر.