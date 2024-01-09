تشافي يسقط لاعبا مهما من حسابات الموسم الجديد
قال خوسيه ألفاريز، محلل برنامج الشيرينغيتو، إن تشافي هيرناندز مدرب برشلونة اتخذ قرارا مهما يخص الفريق بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.
ويعد ألفاريز أحد الصحفيين الإسبان المقربين من النادي الكتالوني.
ووفقا لألفاريز فإن تشافي أسقط جواو فيلكس من حساباته في الموسم الجديد؛ إذ قرر عدم شراء اللاعب من أتلتيكو مدريد.
ويلعب فيلكس معارا لبرشلونة من أتلتيكو مدريد لمدة موسم واحد فقط دون بند أحقية أو إلزامية الشراء.
ورغم بدايته المميزة مع برشلونة، سرعان ما تراجع مستوى فيلكس الذي سعى كثيرا للانتقال إلى النادي الكتالوني بسبب عدم راحته مع أسلوب لعب أتلتيكو مدريد.
وفقد فيلكس مركزه الأساسي في برشلونة أخيرا لصالح الإسباني فيران توريس الذي بدأ الموسم احتياطيا.
وتلقى الجناح البرتغالي وابلا من الإشادات في فترته الأولى مع الفريق، لكنه اتُهم أخيرا بالكسل وعدم العمل بجدية من أجل تطوير مستواه.
وقالت تقارير إسبانية أخيرا أن تشافي هدد بعض لاعبي الفريق أن مركزهم في التشكيل الأساسي ليس مضمونا وكان من بين هؤلاء اللاعبين جواو فيلكس وروبرت ليفاندوفسكي.
ويستعد برشلونة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.