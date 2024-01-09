تشافي يسقط لاعبا مهما من حسابات الموسم الجديد

وتلقى الجناح البرتغالي وابلا من الإشادات في فترته الأولى مع الفريق، لكنه اتُهم أخيرا بالكسل وعدم العمل بجدية من أجل تطوير مستواه.

وقالت تقارير إسبانية أخيرا أن تشافي هدد بعض لاعبي الفريق أن مركزهم في التشكيل الأساسي ليس مضمونا وكان من بين هؤلاء اللاعبين جواو فيلكس وروبرت ليفاندوفسكي.

ويستعد برشلونة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.