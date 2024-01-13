ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز ثمين على نيوكاسل

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة عودة رائعة للنجم كيفين دي بروين والذي شارك مع مانشستر سيتي بعد غياب دام نحو 5 أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، حرمته من الظهور مع فريقه ومنتخب بلاده.

وبدأ نجم السيتي المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به مدربه بيب غوارديولا في الدقيقة 69، أملا في إيجاد الحلول وقتما كان فريقه متأخرا منذ الشوط الأول (1-2).