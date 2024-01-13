ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز ثمين على نيوكاسل
حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت المباراة عودة رائعة للنجم كيفين دي بروين والذي شارك مع مانشستر سيتي بعد غياب دام نحو 5 أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، حرمته من الظهور مع فريقه ومنتخب بلاده.
وبدأ نجم السيتي المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به مدربه بيب غوارديولا في الدقيقة 69، أملا في إيجاد الحلول وقتما كان فريقه متأخرا منذ الشوط الأول (1-2).
وسرعان ما نجح دي بروين في تقديم المساعدة لفريقه بعدما سجل هدف التعادل فور نزوله في غضون 5 دقائق عبر تسديدة رائعة بيمناه.
وكان مانشستر سيتي قد تقدم أولا عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 26.
ولكن نيوكاسل حول المباراة لصالحه بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق أليكسندر إيساك وأنتوني جوردون في الدقيقتين 35 و37.
ثم تعادل دي بروين للسيتي في الدقيقة 74، ولكن أوسكار بوب رفض أن تنتهي المباراة دون أن يضع بصمته ويسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي بمجهود رائع وتمريرة ساحرة من دي بروين.
بهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي للنقطة 43 محتلا المركز الثاني خلف ليفربول صاحب الصدارة (45 نقطة)، وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 26 في المركز العاشر.